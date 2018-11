Breaking Bad-bedenker bezig met nieuwe film

Volgens Albuquerque Journal duren de opnames tot begin februari. Het is niet bekend of het project een Breaking Bad-film wordt. Een woordvoerder van de New Mexico Film Office wil dit bevestigen noch ontkennen.



Greenbrier, dat mogelijk een werktitel is, zou gaan over de ontsnapping van een ontvoerde man en zijn zoektocht naar vrijheid.



Volgens Deadline is er de hoop dat acteurs uit de cast van Breaking Bad en Better Call Saul, onder wie Bryan Cranston en Aaron Paul, aan boord stappen van de film.