'Breaking Bad-film draait om personage Jesse Pinkman'

De film, waarvan het verhaal zich afspeelt na de serie, wordt naar verluidt eerst op Netflix uitgezonden. Dat is opvallend, de tv-reeks beleefde altijd de première op de Amerikaanse tv-zender AMC. Eerder werd al bekend dat Breaking Bad-bedenker Vince Gilligan verantwoordelijk is voor het script. Ingewijden melden nu dat Gilligan ook de regie op zich neemt. Of Bryan Cranston, die in de serie de hoofdrol van Walter White speelde, ook te zien is in de film is nog niet bekend. Cranston zei onlangs wel in een interview dat hij ,,zeker weten’’ terug zou keren als Gilligan hem zou vragen.