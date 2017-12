Breekt BZV-boer Herman met een lange familietraditie?

Ze zijn hét droomkoppel van Boer zoekt Vrouw internationaal van het afgelopen jaar. Boer Herman Piet (26) en Fleur Verwaaij (23) zijn nog altijd dolgelukkig met elkaar. Hij bestiert samen met zijn vader een melkveehouderij in Frankrijk, zij studeert dit schooljaar af als docente geschiedenis. De twee reizen elke maand naar elkaar, vierden kerst in Nederland bij haar familie en brengen oud en nieuw door bij zijn ouders en zusje in de Cher, een provincie in midden-Frankrijk.

Van samenwonen is (nog) geen sprake, maar plannen voor de toekomst maken zij zeker. Trouwen? Kinderen? Ze krijgen die vragen regelmatig, maar kunnen daar nog rustig over nadenken. Net als over die familiegewoonte waar Herman zijn naam aan dankt. Toch is het zeer de vraag of de traditie in ere blijft. Mochten Herman en Fleur ooit een zoon krijgen, dan is het allerminst zeker dat deze óók Herman gaat heten. ,,Van mij hoeft het niet'', zegt Herman. Fleur is een andere mening toegedaan. ,,Het is een mooie traditie en sowieso ook een leuke naam, maar we hebben nog even…''