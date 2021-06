Bridget eindelijk op TikTok en droom Shelly komt uit met Spaans stulpje

Datingpro­gram­ma Take Me Out keert terug bij Videoland

22 juni Britt Dekker werd er ontdekt als televisiepersoonlijkheid en Eddy Zoëy koppelde er behoorlijk wat stelletjes. Nu keert het populaire Take Me Out terug: dit najaar is de datingshow te zien bij Videoland. In een nieuw jasje, want de moeders van de vrijgezelle vrouwen hebben het voor het zeggen.