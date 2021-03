Bridget heeft talenknobbel en Jan doet een James Bondje

‘Er is een betonblok op ons gevallen, maar het komt goed’, zegt Low­lands-baas Eric van Eerdenburg. ‘Dit jaar nog’

19 maart De vrije tijd zit erop. Een jaar geleden ging festivaldirecteur van Lowlands Eric van Eerdenburg (60) ineens van 60 tot 80 uur per week terug naar waakvlam. Corona zette de evenementenbranche in pauzestand. Moederbedrijf Mojo ontsloeg een derde van alle medewerkers. Afgelopen week mocht het gas er weer op. Hij heeft er ‘zo-veel zin in’. En haast. ,,Ik ga er vanuit dat we in augustus weer mogen.”