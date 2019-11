‘Bridget Maasland is nieuwe liefde van André Hazes’

Het management van André Hazes bracht gisteren het nieuws naar buiten dat de relatie tussen André en Monique ‘al enkele maanden’ geleden aan een einde zou zijn gekomen. ,,Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit”, viel er te lezen. Volgens Westenberg, die later met een statement kwam, zou er meer spelen. Zij stelde dat André haar via een appje had medegedeeld gevoelens te hebben voor een andere vrouw. ‘Wie het is, maakt het alleen nog maar pijnlijker', schreef ze.



De geruchtenmolen draaide inmiddels op volle toeren. Voor wie zou de 25-jarige zanger Monique hebben verlaten? Er werden diverse namen genoemd, waaronder ontwerpster Nikki Plessen. Toch blijken al deze vermoedens niet te kloppen. De nieuwe liefde van André is namelijk niemand minder dan RTL-presentatrice Bridget Maasland.



,,Sinds kort heb ik inderdaad contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen”, zo laat André weten aan RTL Boulevard. ,,Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen.”