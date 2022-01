Britney Spears deelt naaktfoto’s: ‘Vrijheid voelde nog nooit zo goed’

Britney Spears: Ik gilde vaak als ik alleen was

Alhoewel er in het afgelopen jaar veel naar buiten is gekomen over de curatele waar Britney Spears dertien jaar lang onder stond, is er volgens de zangeres nog veel meer gebeurd. In een post op Instagram vertelt ze dat mensen geen idee hebben wat haar persoonlijk is aangedaan.

28 december