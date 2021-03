Britney Spears dient verzoek in voor beperking invloed vader

De nu 39-jarige kwam in 2008, na een periode van zware mentale problemen, onder curatele te staan. Haar vader en een advocaat werden aangewezen als conservators. In 2019 zegde de advocaat op en kreeg pa Jamie volledige zeggenschap. Hij legde die functie later in 2019 neer wegens gezondheidsproblemen en liet Jodi Montgomery de verantwoordelijkheden overnemen.

Beslissingen

In de rechtbankpapieren, die in handen zijn van diverse Amerikaanse media, haalt het team van Britney aan dat in 2014 is vastgelegd dat zij niet in staat is om beslissingen te maken over haar medische zorg. Op de vraag van CNN waarom de zangeres niet bij machte is dat zelf te regelen, liet de advocaat van Britney weten dat hij geen uitspraken kon doen over lopende rechtszaken.