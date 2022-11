Britney Spears heeft zenuwschade door ademnood: ‘Ik word wakker met gevoelloze handen’

,,Toen ik me slecht voelde ademde ik niet. En als je niet genoeg zuurstof in je hersenen krijgt, schakelen je hersenen letterlijk uit. Die zenuwschade zorgt ervoor dat delen van mijn lichaam gevoelloos worden. Het kan niet meer genezen”, schrijft Spears in haar bericht. De zangeres heeft door psychische problemen jarenlang onder curatele gestaan van haar vader, en is daar pas kort geleden uitgekomen na een lange juridische strijd.

‘Echt heel eng’

Spears schrijft dat ze zo'n drie keer per week wakker wordt met ‘compleet gevoelloze handen’. ,,Zenuwen zijn klein en het voelt alsof er pinnen en naalden in de rechterkant van mijn lichaam gestoken worden. Het gaat tot in mijn nek, maar mijn slapen in mijn hoofd doen het meeste pijn. Het voelt aan als pijnlijke steken en het is echt heel eng.” Lange tijd wilde ze haar pijn en problemen niet erkennen. ,,Ik kon het niet aan, het was te eng.”

Spears merkt dat ze geen pijn voelt als ze danst. ,,Het is alsof mijn gedachten dan naar mijn innerlijke kind gaan”, meldt ze. ,,Al beweeg ik niet meer zoals ik ooit kon.” Ze schrijft dat ze dankzij God medicatie heeft gevonden waardoor ze weer zuurstof voelt stromen door de beschadigde delen in haar hoofd en nek. ,,Mijn ogen staan weer verder open en ik houd mijn hoofd weer zoals het zou moeten. Ik heb het goed gedaan en ik voel me zoveel beter. Ik voel me ook slimmer, want ik kan weer ademen.”

Ze sluit af met de mededeling dat ze na haar dansje gaat stofzuigen.

