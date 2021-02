Britney Spears reageert op documentaire: ‘Ik wil een normaal persoon zijn’

In een latere tweet vervolgde ze: ,,Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn idee over het verhaal van andere mensen. We hebben allemaal zulke verschillende, prachtige levens. Maar denk eraan dat hoe goed je het leven van iemand ook denkt te kennen, dat niets kan zijn vergeleken met hoe die persoon achter de schermen echt leeft.”

Vooral dat laatste lijkt te verwijzen naar de documentaire, waarin wordt getoond hoe zij al jong wereldberoemd werd en wat voor gevolgen dat voor haar had. In het programma komen verschillende mediabeelden voorbij, waaronder een fragment uit een interview met Ivo Niehe, die de destijds 17-jarige zangeres iets over haar borsten vroeg. Uiteindelijk kreeg Britney een mentale inzinking, waardoor ze al sinds 2008 onder curatele van haar vader Jamie Spears staat. Ze zou weigeren op te treden tot ze van de rechter de controle over haar carrière en financiën terugkrijgt.