Britney Spears: rechtszaak tegen vader is traumatiserend en krankzinnig

Recensie Drie sterren voor de Luizenmoe­der-film: Dapper en ontroerend, maar een beetje tandeloos

26 juli Het heeft iets ontroerends om Juf Ank in haar eentje aan de ontbijttafel te zien zitten en vervolgens de fiets naar basisschool De Klimop te zien pakken. Het maakt haar weer net iets meer een echt mens van vlees en bloed. Maar is vertedering waarvoor we naar De Luizenmoeder gaan? De langverwachte bioscoopfilm naar de hitserie die Nederland op ongekende wijze een spiegel voorhield, is nogal ernstig uitgevallen.