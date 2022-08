Britney Spears vertelt voor het eerst uitgebreid over curatorschap vader: ‘Ze hebben me weggegooid’

Britney Spears heeft voor het eerst uitgebreid verteld over de tijd dat ze onder curatorschap van haar vader stond. In een 22 minuten durende audio - die inmiddels weer verwijderd is - vertelt ze over het ‘misbruik’ dat ze hierdoor heeft ervaren en deelt ze waarom ze veel geld afwees om een ​​interview te doen met Oprah Winfrey.

Volgens Britney kreeg ze ‘talloze aanbiedingen’ om tegen betaling haar verhaal te doen, maar ging ze hier niet op in. ,,Ik denk niet dat het relevant is, betaald worden om je verhaal te doen”, meent de zangeres. ,,Ik vind het een beetje onnozel. Ik heb aanbiedingen gehad van Oprah en zo veel anderen, voor zo veel geld, het is krankzinnig. Maar ik wil dat allemaal niet. Voor mij gaat dit verder dan een simpel interview geven.”

De 40-jarige Amerikaanse, die jarenlang onder curatele van haar vader stond en pas vorig jaar ‘vrij’ werd gelaten, vertelt daarom zelf over al haar problemen. Hoewel ze de video op haar eigen kanaal heeft verwijderd, is deze nog wel op andere kanalen te zien.

De zangeres haalde in de audio opnieuw uit naar haar familie en legde uit dat ze het gevoel had dat ze haar hadden verlaten tijdens het curatorschap. ,,Ze hebben me letterlijk vermoord. Ze hebben me weggegooid”, aldus Spears. ,,Ik trad ‘s avonds op voor duizenden mensen in Vegas, de kick van het artiest zijn, het gelach, het respect... ik was een machine. Ik was een fucking machine, zelfs geen mens bijna. Het was krankzinnig.”

Inrichting

Spears bevestigt ook haar eerdere bewering dat ze begin 2019 gedwongen werd opgenomen in een psychiatrische inrichting omdat ze tijdens een van haar repetities bezwaar maakte tegen een dansbeweging. In de audio beschrijft ze de heftige omstandigheden in de inrichting, waarin ze zich naar verluidt moest uitkleden in het bijzijn van anderen en zware therapie moest volgen. ,,Ze brachten me in een onwetende gemoedstoestand om me het gevoel te geven dat ik ze nodig had,” zei ze, eraan toevoegend dat haar naar verluidt werd verteld: ,,Als je niet doet wat we zeggen, gaan we je laten zien wie de baas is.”

Ondanks alles wat er tussen haar en haar vader Jamie is gebeurd, is ze bozer op haar moeder Lynne Spears. Als verslaggevers haar belden zou ze zich naar verluidt ‘onschuldig verbergen’ en niet opkomen voor haar dochter. ,,Ik heb het gevoel dat ze me in letterlijk twee seconden een advocaat had kunnen bezorgen”, zegt de zangeres. ,,Mijn vriend heeft me uiteindelijk geholpen er een te krijgen, maar elke keer dat ik contact opnam met een bedrijf, werd mijn telefoon afgeluisterd en werd mijn telefoon van me afgepakt.”

Mathew Rosengart, de voormalige aanklager die hielp om Britney in november 2021 van de curatele van haar vader te bevrijden, onderzoekt nog of Jamie en zijn mede-toezichthouders de superster hebben bespioneerd.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de lange zomerstop van RTL en SBS, Festival van de liefde met Anita Witzier en Edson da Graça en Nick & Simon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: