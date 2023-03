Britse media: David Attenborough maakte laatste serie op locatie

Volgens zijn familie gaat Attenborough niet helemaal met pensioen, maar zou hij wel gestopt zijn met over de wereld reizen voor zijn programma’s. Een woordvoerder laat weten dat de televisiebioloog nog genoeg in de pijplijn heeft zitten en allerminst stopt met zijn werk.

In de vijfdelige serie Wild Isles, die vanaf volgende week op BBC One te zien is, laat Attenborough verschillende landschappen in Groot-Brittannië en Ierland zien.