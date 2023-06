Britse Oscar-winnares en politica Glenda Jackson (87) overleden

Haar Oscars won ze met de films Women in Love (1969) en A Touch of Class (1973). In 1992 stopte ze met acteren om namens de Labour-partij het parlement in te gaan. Dit bleef ze doen tot 2015. In haar tijd in de politiek was ze ook enige tijd onderminister van Transport en deed ze een onsuccesvolle gooi naar het burgemeesterschap van Londen. Na haar tijd in de politiek ging ze weer acteren. In 2018 kreeg ze haar Tony Award voor haar rol in de Broadway-versie van het theaterstuk Three Tall Women en in 2020 kreeg ze nog een Emmy voor haar rol in het tv-drama Elizabeth is Missing.