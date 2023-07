Britse prins George en zusje Charlotte genieten van intense finale op Wimbledon

Britse X Fac­tor-kandidaat Lucy Spraggan: ‘Ik ben verkracht tijdens opnameperi­o­de’

Lucy Spraggan, die in 2012 meedeed aan de Britse versie van de talentenjacht X Factor zegt dat ze tijdens de opnameperiode is verkracht door een hotelmedewerker. Hoewel ze in eerste instantie hulp kreeg vanuit het programma, stapte ze daar naar eigen zeggen wel uit nadat niemand van zender ITV of productiehuis Fremantle haar ooit nog had gevraagd hoe het ging.