Britse royals hekelen BBC in statement na documentaire met anonieme bronnen

,,Een vrije, verantwoordelijke en open pers is van levensbelang voor een gezonde democratie”, aldus de gezamenlijke verklaring van de drie huizen. ,,Het zijn echter te vaak overdreven en ongegronde beweringen van niet nader genoemde bronnen die als feiten worden gepresenteerd en het is teleurstellend als iemand, inclusief de BBC, hen geloofwaardigheid geeft.” De genoemde paleizen vertegenwoordigen koningin Elizabeth, haar zoon prins Charles en kleinzoon William.



In de documentaire The Princes and the press werd stilgestaan bij hoe Harry en zijn oudere broer William met de pers omgingen na de dood van hun moeder Diana in 1997. In de eerste van twee afleveringen werd gesuggereerd dat met name Harry een vijandige houding had tegenover de media. Dat verergerde door de kritische berichtgeving over zijn vrouw Meghan, toen hij in 2016 met de toenmalige actrice begon te daten. Die berichtgeving leidde er uiteindelijk toe dat Harry terugtrad als ‘senior royal’ en met Meghan naar Los Angeles verhuisde.



Voorafgaand aan de documentaire werd al gezegd dat de royals niet blij waren met de productie. Ze hadden hem graag vooraf willen zien, maar de BBC weigerde dat. Uiteindelijk hebben ze via het statement, dat in de aflevering te zien was, toch gereageerd. Bronnen beweren nu dat de koninklijke familie niet meer wil meewerken aan producties van de BBC, de publieke omroep van Groot-Brittannië.