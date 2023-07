Britse X Factor-kandidaat Lucy Spraggan: ik ben verkracht tijdens opnameperiode

Lucy Spraggan, die in 2012 meedeed aan de Britse versie van de talentenjacht X Factor zegt dat ze tijdens de opnameperiode is verkracht door een hotelmedewerker. Hoewel ze in eerste instantie hulp kreeg vanuit het programma, stapte ze daar naar eigen zeggen wel uit nadat niemand van zender ITV of productiehuis Fremantle haar ooit nog had gevraagd hoe het ging.

Elf jaar na de gebeurtenis durft de nu 31-jarige Lucy Spraggan haar verhaal te doen, vertelt ze zaterdag in een interview met The Guardian. In het interview vertelt ze dat ze na een feestje met medekandidaten, productiemedewerkers, journalisten en paparazzi door een productiemedewerker naar haar hotel werd gebracht omdat ze te veel gedronken had. Bij het hotel nam de nachtportier haar van de productie over om haar naar haar kamer te brengen. De volgende ochtend werd Spraggan wakker en wist ze dat ze verkracht was.

Het productieteam zou vervolgens de politie hebben gebeld en de man werd opgepakt. Hoewel Spraggan gelijk na het incident wel werd gesteund, zou ze tijdens de rechtszaak tegen de nachtportier en daarna niets meer hebben gehoord.

Zorg

Een woordvoerder van ITV laat aan The Guardian weten dat de verantwoordelijkheid voor het programma destijds lag bij de productiebedrijven Thames, onderdeel van Fremantle, en Syco. Die twee bedrijven droegen ‘zorg voor alle deelnemers van het programma’. Een woordvoerder van Fremantle zegt dat ze geloven dat het bedrijf destijds dacht te doen wat het beste was voor Spraggan. Maar ‘omdat Lucy vindt dat we meer hadden moeten doen, moeten we dit erkennen’, voegt de woordvoerder toe. Ook zou Fremantle sinds het incident zijn best hebben gedaan om ervan te leren en de processen en ‘nazorg’ hebben verbeterd.

De Nederlandse tak van ITV kreeg eerder ook kritiek op gebrek aan actie bij vermeend grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland. De producent van het programma bood later excuses aan. ,,Het is onze prioriteit om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor iedereen die deelneemt aan, of werkt aan, onze shows en er is bij ITV Studios geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag”, zei managing director Lisa Perrin.

