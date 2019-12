Britse X Factor-zanger gaf minderjarige jongens geld in ruil voor blootfoto's

De zanger zit al geruime tijd in voorarrest en blijft, zo kreeg hij vandaag te horen van een rechter, tot begin volgend jaar achter de tralies. Dan hoort hij welke straf hij krijgt voor de misdrijven. Tetley heeft inmiddels toegegeven dat hij over de schreef ging.



Zijn advocaat heeft gevraagd om strafvermindering. De raadsman wil dat justitie de circa tienduizend berichtjes die Tetley en de jongens elkaar stuurden nog eens grondig analyseert. Uit dat onderzoek zou immers kunnen blijken dat de tieners ongevraagd en uit eigen beweging pikante kiekjes naar de vocalist stuurden.



Volgens officier van justitie Michael Smith zijn alle berichten al goed bekeken en is met honderd procent zekerheid vast komen te staan dat Tetley zich op ernstige wijze heeft misdragen. ,,De identiteit van alle betrokken jongens staat vast”, aldus Smith. Het gaat, zo stellen Britse media, om in totaal vijf tieners.



De zanger was door nog meer jongens beschuldigd, maar volgens justitie kan niet worden aangetoond of hij ook met hen contact had. Tetley ontkent dat hij meer dan vijf jongens heeft aangespoord tot het sturen van onfatsoenlijk beeldmateriaal.