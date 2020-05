Britt Dekker gaat kennisquiz presenteren voor AvroTros

‘Jaaa! Ik ga zoooo’n tof nieuw programma maken voor AvroTros’, schrijft de blondine vandaag enthousiast op haar Instagramaccount. En Dekker is dolblij, want ze heeft al direct twee seizoenen binnen, wat in totaal 20 afleveringen zijn. Het programma krijgt de naam Voor het Blok.



In de kennisquiz moeten deelnemers op een drie meter hoge muur staan die constant van vorm verandert. ‘Wie durft de kennisquiz te spelen op deze muur?’ Avontuurtje wel! Misschien tot in de studio! Zin in, zin in!’, daagt Dekker, die momenteel in het SBS-programma Britts Gouwe Ouwen te zien is, haar volgers uit.



Wanneer het programma te zien zal zijn is nog niet bekend. Geïnteresseerden moeten zich volgens Dekker snel inschrijven, want er zijn slechts 40 plekken beschikbaar.