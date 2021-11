Britt Dekker 'zat verstopt' en praat niet meer over Mars-gate

Update Eddy Zoëy: ‘Eten in ruil voor seks bij Expeditie Robinson is onzin’

Eddy Zoëy, oud-presentator van Expeditie Robinson, zegt dat er ‘geen moer’ waar is van het verhaal dat Britt Dekker vrijdag vertelde. Volgens Zoëy is het een roddel dat een cameraman kandidaten een Mars-reep aanbood in ruil voor seksuele gunsten.

15 november