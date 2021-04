Britt roept op thuis te blijven voor de zorg en Eloise viert Koningsdag op het water

Koningsdag­pei­ling: vertrouwen in koning, Máxima én de monarchie gedaald

11:08 Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is door de ophef over zijn vakantie naar Griekenland flink lager dan in eerdere jaren. Dat meldt de NOS op basis van de jaarlijkse Koningsdagenquête die bureau Ipsos in opdracht van de omroep heeft uitgevoerd op basis van een representatieve steekproef onder duizend Nederlanders. Ook het draagvlak voor de monarchie en de waardering voor koningin Máxima zijn volgens de peiling significant afgenomen.