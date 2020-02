Britten sturen zanger James Newman naar Eurovisiesongfestival

James Newman gaat zoals verwacht het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Het liedje heet My Last Breath en werd vanochtend op BBC Radio 1 en 2 door presentator Graham Norton voor het eerst gedraaid.

James (32) groeide op in Settle samen met zijn jongere broertje John Newman (29), bekend van hits als Love Me Again en Blame. Hij werkte samen met grote namen als Toni Braxton, Ed Sheeran en Olly Murs. De samenwerking met Rudimental leverde hem een nummer 1-hit op voor Waiting All Night. Zijn grootste hit scoorde hij in 2018 met Therapy dat hij samen met Armin van Buuren maakte. James werd daarnaast al twee keer genomineerd voor een Grammy.

My Last Breath nam James op in Schotland. Hij werkte voor het liedje samen met songwriters Ed Drewett, Iain James en Adam Argyle.