Broadway-musical Sunset Boulevard met originele cast naar Carré

Sunset Boulevard speelt zich af in het Hollywood van de jaren vijftig. Ria Jones speelt de rol van Hollywoodactrice Norma Desmond. Danny Mac vertolkt de rol van de berooide scriptschrijver Joe Gillis.



De musical is van 28 maart tot en met 8 april 2018 te zien in Amsterdam. De voorstelling ging in 1993 in première op West End in Londen en is vervolgens naar Broadway in New York gebracht. Daar ontving het stuk zeven Tony Awards, waaronder die voor beste musical.



Madeleine van der Zwaan, directeur van Carré: ,,Ik ben trots hiermee onze nieuwe traditie voort te zetten om het land eens per jaar te laten genieten van internationaal theater op topniveau in originele uitvoering, zodat iedereen de voorstelling kan zien zoals deze bedoeld en bedacht is door de makers zelf."