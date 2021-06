Broer en zus nog altijd woedend op Mariah Carey

Netflix verwijdert Forrest Gump en 49 andere titels

10:07 Je weet nooit wat Netflix deze keer weer eruit haalt. Deze week is het pijnlijk, want we moeten onder andere Forrest Gump uitzwaaien. Daarnaast nemen nog veel meer grote titels hun exit bij Netflix. Indiana Jones, de Transformers-reeks, Mean Girls, Magic Mike en The Hangover-trilogie gaan ook weg. Lees snel welke films of series je nog moet kijken voordat ze van de streamingdienst verdwijnen.