Broers maken flinke klapper in De moeite waard?: ‘Totaal niet verwacht’

In drie weken tijd een eengezinswoning volledig verbouwen en met winst verkopen. Dat was het plan van Remy en Gerold, die dinsdagavond te zien waren in het RTL 4-programma De moeite waard?. Waar de twee broers hun voornemen realistisch vonden, waren presentator Tijl Beckand en bouwkundigde Bob Sikkes aanvankelijk wat sceptisch. ,,In drie weken een heel huis verbouwen, dat kan in principe gewoon niet’’, zei Bob.

De mannen lieten zich niet van de wijs brengen en vonden een woning in Mijdrecht. Ze kochten die voor 340.000 euro aan. Wanneer zou het flippen van de woning de moeite waard zijn voor Remy en Gerold, vroeg Beckand zich af. ,,Ik verdien geen 10.000 euro per maand, dus als ik binnen een maand bij wijze van spreken een woning kan verbouwen en ik verdien er 10.000 euro aan, is het voor mij geslaagd’’, stelde Remy.

Met een bouwbudget van 40.000 euro gingen de broers aan de slag. Ze ploeterden door, maar haalden niet hun streven van drie weken. In plaats daarvan werden het er vijf. Het bouwbudget werd uiteindelijk met iets meer dan 4000 euro overschreden. Maar hoe trots Remy en Gerold ook waren op het eindresultaat, Bob moest streng voor ze zijn. Hij concludeerde dat de afwerking nog wat te wensen overliet en raadde de twee aan nog een extra weekje te klussen. Remy en Gerold volgden het advies op en besloten opnieuw al hun gereedschap tevoorschijn te toveren.

Dat bleek inderdaad te lonen, want toen het huis eenmaal in de verkoop stond, stroomden de bezichtigingen en biedingen binnen. Remy en Gerold zeiden tevreden te zijn met een bod van 400.000 euro. Beckand kon de mannen geruststellen: er lag inderdaad een bod rond die prijs op tafel. Maar dat verbleekte bij de andere biedingen die de makelaar had ontvangen. Zo haalde Beckand bedragen van 460.000 euro en 455.000 euro uit zijn koffertje. En de klap op de vuurpijl moest nog komen. Op het laatste kaartje stond namelijk een bod van 463.641,11 euro. ,,Ja, klap erop!’’, riep Gerold uit. ,,Yes, yes, yes.’’

En zo wisten de broers in zes weken tijd bijna 80.000 euro winst te maken op hun geflipte woning. ,,Dat was de moeite waard!’’

