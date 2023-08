Broodroosterzaak Lil Kleine en Jaimie Vaes is afgedaan

Deze sterren kregen in het diepste geheim een kind

Waar sommige sterren hun fans minutieus op de hoogte houden van hun zwangerschap en bevalling, zijn er ook beroemdheden die ‘ineens’ een kind hebben. Voormalig Full House-actrice Ashley Olsen, die in het diepste geheim bevallen is van haar eerste kindje, is de nieuwste in het rijtje. Vele anderen gingen haar voor.