Bruce Springsteen duikt voor nieuw album in oude soulliedjes

Bruce Springsteen bracht in 2020 zijn laatste studioalbum uit, Letter to you . Op Only the strong survive (een liedje van Jerry Butler) laat de rocker zijn versies horen van vijftien soulklassiekers, vooral minder bekende liedjes.

Nightshift (the Commodores), The sun ain’t gonna shine anymore (The Walker Brothers), What becomes of the brokenhearted (Jimmy Ruffin) en Someday we'll be together (Diana Ross & The Supremes) zijn in dat opzicht de uitzonderingen op het album.