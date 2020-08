Bruce Springsteen en Joe Biden brengen anti-Trump videoclip uit

Biden deelt de video op zijn Twitteraccount. ‘Wij zijn de Verenigde Staten. Er is niets wat we niet kunnen als we het samen doen’, schrijft hij erbij.



In de video wordt de huidige problematiek in Amerika weergegeven. Zo komen onder anderen George Floyd en Breonna Taylor voorbij, beiden een belangrijk onderdeel van de Black Lives Matter-discussie. Ook is er een beeld van borden met daarop de tekst ‘Do Not Trump’. Er komen meerdere fragmenten voorbij van demonstraties rondom Black Lives Matter en transgender-rechten. De video eindigt met een campagne-beeld van Joe Biden en de tekst #TheRising.



Het nummer The Rising bracht Springsteen in 2002 uit en is geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Het nummer gaat over het heropbouwen van een stad die in puin ligt.