Brunette Romy plotseling asblond en zoontje Chantal verbouwt inloopdouche

Hitman's Bodyguard 2 speelt zich af in Italië

22 mei Het vervolg op hitfilm The Hitman's Bodyguard, die deels in Amsterdam is opgenomen, speelt zich af in Toscane. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks dinsdag gemeld. De kans lijkt dus klein dat er weer scènes met Hollywoodsterren gedraaid worden in de Nederlandse hoofdstad.