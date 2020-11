‘Brussel als lege stad ga ik nooit meer vergeten’

,,Ooh La La van Rod Stewart, ik hoor het voortdurend. Mijn vrouw en dochter zingen het de hele tijd dus als ik dit over een paar jaar hoor, zal ik zeer waarschijnlijk aan deze tijd terugdenken. Het is ouwetje en mijn dochter is inderdaad nog jong, maar ze van alle markten thuis. Het nummer brengt veel vrolijkheid in deze gekke periode. En de titel past er ook bij. Het is nu toch ook Oe La Laaa? En wel meer uit de tekst past erbij, want hij zingt op een gegeven moment ook I wish that I knew what I know now.”

,,Ik heb dit jaar gelukkig veel kunnen doorwerken. Nu zijn we bezig aan Undercover 3. De reacties die ik kreeg na de tweede reeks waren vooral mopperend. Veel mensen vonden dat Ferry Bouman er te weinig in zat. De mensen moeten even geduld hebben tot de film. Die heet Ferry dus, nou ja, daar zit ik wel genoeg in.”

,,We zijn nu aan draaien in Brussel. Daar kunnen we op een legale manier doorwerken, maar in België geldt wel een avondklok om tien uur. Toen ik eergisteren om kwart voor 12 terugreed naar het hotel, was er werkelijk niemand op straat. Niet weinig, of niet een iemand, niemand. Volstrekt absurd. De hele stad was leeg. Alsof de wereld vergaan was. Dat ga ik in ieder geval nooit meer vergeten. Dus ik zou ook nog Brussels by Night van Raymond van het Groenenwoud kunnen noemen.”

En uw verhaal?

