‘Brutale’ Naaz mag voorprogramma Lana Del Rey verzorgen

De Nederlandse zangeres Naaz mag het voorprogramma van Lana Del Rey verzorgen. De Amerikaanse artiest staat dinsdagavond in een uitverkochte Ziggo Dome met een verrassingsshow die een week eerder werd aangekondigd. Naaz had zichzelf eerder ‘aangeboden’ als voorprogramma.

Ze kwam op het idee door een van haar volgers op Twitter. De 25-jarige Rotterdamse besloot daarop een whatsappje te sturen aan Ziggo Dome-directeur Danny Damman. ‘Lieve Danny! Ik zie dat Lana Del Rey ff langskomt in jouw paleisje, mocht je denken... die droom van ons dat ik ooit in de ziggo kan spelen. Ik vind mezelf in Nederland de perfecte artiest te openen voor Lana Del Rey’, luidde het WhatsAppbericht dat ze daarna deelde op Twitter.

Ze wilde het gewoon proberen, liet ze weten. ‘Karakter tonen is op je bek gaan wanneer niemand hierop zou reageren’, schreef ze. Maar alles voor ‘die ene minikans’ dat sterzangeres Lana Del Rey niet al een support act heeft. ‘Het grootse vertrouwen in jezelf kan je op onvoorstelbare plekken brengen, hopelijk de Ziggo!’ Uiteindelijk mocht Naaz privé-registraties van haar voorstelling in Carré opsturen naar het team van Del Rey.

Wild idee

Op Twitter deelt concertorganisator Mojo het nieuws maandagochtend. ‘Van een wild idee op Twitter naar je grote droom verwezenlijken: voor Naaz is het werkelijkheid geworden want ze staat morgen in het voorprogramma van Lana Del Rey in de Ziggo Dome’, schrijft de organisator. Ook Naaz zelf deelt het nieuws, aan de hand van een appje dat ze van Damman ontving. ‘Het is je enorm gegund! Kan niet wachten!’, schrijft de directeur.

Naaz is uitzinnig van vreugde dat haar naam en die van Del Rey nu samen op de affiche staan. Ze noemt het ‘t resultaat van assertiviteit, brutaliteit, ‘gewoon een heel erg gepassioneerd mens zijn’, het leven niet al te serieus nemen, maar ‘je kunst wél serieus durven nemen’ plus ‘extreme dankbaarheid voor wat Lana Del Rey voor muziek betekent’.

