Buckingham Palace bevestigt huwelijk Beatrice

De ceremonie vond plaats in de kleine All Saints-kapel op het terrein van de Royal Lodge in Windsor. Zo’n twintig mensen waren er getuige van, waaronder koningin Elizabeth, haar man prins Philip en andere naaste familieleden. Ook Beatrices vader, de in opspraak geraakte prins Andrew, was er bij.



Bij Britse huwelijken mogen vanwege de coronacrisis sinds vorige maand niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn. Ook moeten ze allemaal op ruime afstand van elkaar blijven.



Edoardo en Beatrice, negende in lijn van troonopvolging, zouden eigenlijk op 29 mei trouwen in St. James’s Palace in Londen maar dat ging niet door vanwege corona.