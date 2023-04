Buddy Vedder hoopt op regen in openluchttheater

Buddy Vedder speelt de Heilige Anthonius in de Limburgse spektakelmusical Het was zondag in het Zuiden , komende zomer in het openluchttheater in Tegelen. De muziek is van Rowwen Hèze, de Limburgse band die vandaag een nieuwe single uitbrengt: Ma’s water .

Een veredeld vakantiebaantje, zijn medewerking aan de spektakelmusical Het was zondag in het Zuiden? Aan de andere kant van de lijn veert de stem van Buddy Vedder omhoog. ,,Helemaal niet! Ik werk samen met acteurs van Toneelgroep Maastricht. Weet je hoeveel ik van hen kan leren?’’

Vedder (nog altijd slechts 28) wordt één van de hoofdrolspelers in de musical die komende zomer 20 keer wordt opgevoerd in openluchttheater De Doolhof in Tegelen, in het Noorden van Limburg. Het verhaal draait om de watersnood in die provincie. Niet die van bijna 2 jaar geleden, maar van 1993 - toen in een paar dagen tijd grote delen van Limburg onder water kwamen te staan en 12.000 mensen moesten worden geëvacueerd.

Maar wacht eens; Vedder is van 1994, dus van ná deze waterproblematiek. ,,Zeker, maar toch heb ik er absoluut wel een gevoel bij. Mijn opa en oma woonden in Valkenburg aan de Geul, dus ik kwam er als kind regelmatig en weet ook dat zij ook door de overlast werden getroffen. En dat het vrij onlangs weer misging met het water in Limburg, dat maakt deze productie natuurlijk alleen maar meer invoelbaar. Kijk, natuurlijk hoop ik voor het publiek dat ze op een mooie zomeravond naar ons stuk kijken. Maar eigenlijk zou het ook wel mooi zijn als het een keer keihard regent. Gewoon, voor de sfeer van het water dat maar blijft komen.’’

200.000 water stroomt theater in

Dat gaat hoe dan ook gebeuren, want tijdens de voorstelling stroomt 200.000 liter water het theater in. Daarom ook de term spektakelmusical. Net als Dagboek van een Herdershond dat vorig in het MECC in Maastricht ook was. Ook die productie werd gemaakt door Toneelgroep Maastricht, met regisseur Servé Hermans - die ook musical Grease en de Koningsdag-festiviteiten in Maastricht vorig jaar regisseerde. En denk ook aan het Hollands Hoop-stuk dat vorige zomer bij de zogenaamde Hollands Hoop-boerderij op het Groningse platteland te zien was, De Tocht op het ijs in Friesland (vanaf oktober) en het oorlogsdrama 40-45 dat volgend jaar in Barneveld gespeeld wordt.

,,Ik denk dat je hier echt de invloed van streamingsdiensten als Netflix op het musicallandschap ziet’’, taxeert Vedder. ,,Als je met zulke bedrijven wilt concurreren, is het best logisch om als makers ook iets spectaculairs te bedenken.’’

Hermans roemt Vedder (die tussen 2015 en 2017 speelde in Goede tijden, slechte tijden, onlangs te zien was als Judas in The passion, jurylid in The Masked singer is en in 2020 Wie is de Mol? won) als een ‘allround artiest en entertainer van het puurste soort’. ,,Buddy zal de Heilige Anthonius gaan spelen in Het was zondag in het Zuiden. Als Heilige Anthonius wordt hij de verteller en het geweten van de musical. Hij zet de tijd stil en weer aan, hij manipuleert en neemt op die manier het publiek mee in het verhaal.”

Volledig scherm De musical Het was zondag in het Zuiden is geïnspireerd op de muziek van Rowwen Hèze. © Rowwen Heze

Eerder werd al bekend dat onder meer Renée van Wegberg en Suzan Seegers grote rollen spelen in de musical, die muzikaal grotendeels geënt is op het werk van Rowwen Hèze. Ook de titel is een nummer van deze Limburgse band. Rowwen Hèze brengt vandaag een nieuwe single uit, samen met musicalactrice Magtel de Laat, die ook te horen is in het nummer. De titel is Ma’s water. ,,Gebaseerd op een limerick die we tijdens de watersnoodramp van 1993 op t-shirts hebben laten drukken en tijdens optredens verkochten’’, stelt Rowwen Hèze-frontman Jack Poels. ,,De opbrengst ging toen naar de gedupeerden. Nu, zoveel jaar later is het weer raak. De limerick wordt nu het refrein.’’

