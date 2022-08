Bullet Train met Brad Pitt is paddoversie van Murder on the Orient Express

De meest volmaakte Pitt zagen we natuurlijk in Quentin Tarantino’s Once Upon a Time...in Hollywood (2019): zachtaardig als het kan, meedogenloos als het moet, maar altijd jaloersmakend onderkoeld. En bloedje mooi natuurlijk (iets dat ook de meest masculiene heteroman maar eens moet durven toe te geven). Verwacht een variant op deze Oscarwinnende rol gedurende de rest van zijn acteercarrière. Fijn ook dat hij juist voor Bullet Train weer in die modus schiet, hij is namelijk het enige níet hysterische personage in deze soort paddoversie van Murder on the Orient Express.