Bye bye blond, dit jaar staat in het teken van brunettes

Een gekke ontwikkeling, zou je denken, want blond was jarenlang razend populair. Blond was hip, sexy en sensueel. Bruin was... ingetogen. Tot nu. Steeds meer celebs worden brunette. We zullen de kleur binnenkort dan ook veel vaker in het straatbeeld zien. ,,Totale transformaties van blondines naar brunettes zijn inderdaad extreem trendy geweest”, vertelt de New Yorkse kapper Sharon Dorram aan The New York Times. ,,Je kan het vergelijken met het proberen van een andere persoonlijkheid.”