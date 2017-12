Bye bye Borsalino: iconisch hoedenmerk failliet

Hollywoodsterren, schrijvers, presidenten, maffiosi, zakenmannen maar ook 'de gewone man'. Ze pronkten in de vorige eeuw allemaal graag met de beroemde hoed. Binnenkort kan het alleen nog met tweedehandsjes, want na 160 jaar is de hoed der hoeden (samen met de Stetson) ter ziele. Het fameuze Italiaanse merk werd maandag failliet verklaard, tot verdriet van de ultieme stijltifosi die vinden dat Borsalino meer is dan een product en in hetzelfde exclusieve rijtje hoort als Maserati, Rolex, Chanel en Cartier.



In 2015 werd de hoed al ternauwernood gered. De Italiaanse investeerder Philippe Camperio kwam met een veelbelovend reddingsplan toen het bedrijf een miljoenenverlies boekte over 2013. Camperio zegde toe de legende te redden, evenals de banen van 110 werknemers. Het leek zelfs even te lukken want de productie steeg van 150.000 naar 220.000 hoeden. Er werd in 2016 zelfs 2,6 miljoen euro winst geboekt. Tegelijk had het merk zeer te lijden onder nephoeden die voor een schijntje worden vervaardigd in Azië. Uiteindelijk bleek de deuk die in het merk werd geslagen door de vorige baas een doodsklap. Borsalino kwam de fraude van zijn vorige topman, Marco Marenco, eigenlijk nooit te boven. Hij werd in 2015 gearresteerd door de Zwitserse politie. De reanimatie door Camperio bleek van korte duur.