BZV-Milou sluit aan bij de dertigersclub en Bibi geniet van hete zomer

Koolhoven breekt lans voor vergeten Nederland­se filmklas­sie­kers

16:00 Regisseur Martin Koolhoven en filmprogrammeur Ronald Simons wijden op 15 oktober een speciale avond in filmmuseum Eye in Amsterdam aan vergeten Nederlandse filmklassiekers. De hoofdfilm van deze speciale Dutch Nostalgia Night is Help! De Dokter verzuipt uit 1974 van de onlangs overleden regisseur Nikolai van der Heyde. Daarvoor vertoont het duo trailers en scènes van Nederlandse films die volgens hen onterecht in de vergetelheid dreigen te raken.