Cabaret op SBS 6 schot in de roos: Brigitte Kaandorp scoort dik een miljoen kijkers

Na het succes op nieuwjaarsdag in 2020 met de voorstelling van Jochem Myjer, lijkt SBS 6 een serieuze speler in het cabaret te worden. De Leidse grappenmaker trok toen met zijn voorstelling Adem in, Adem uit 1,2 miljoen kijkers. Het is niet veel tv-sterren gegeven om op de zender van John de Mol meer dan een miljoen mensen te boeien. Maar gisteravond was het weer raak met Brigitte Kaandorp.



Ruim 1 miljoen kijkers zagen haar show Eh.... Het is de tweede cabaretvoorstelling die dit jaar wordt uitgezonden op zaterdagavond bij SBS 6. Afgelopen week was Ronald Goedemondt te zien. Hij was met 564.000 kijkers iets minder in trek, maar noteerde ook al mooie cijfers voor de zender.