Cabaretier Groenendijk: Gênant dat Televizier Henny Vrienten niet werd herdacht

Dit zijn alle winnaars van het Gouden Televizier-Ring Gala

Alle prijzen van het Gouden Televizier-Ring Gala zijn uitgereikt. Tijd om alle winnaars van gisteravond op een rijtje te zetten. Van Hallo, ik heb kanker, over een kijkje in het leven van tieners met kanker, tot de Boos-documentaire over The voice of holland.

