Cabaretier Hans Teeuwen steekt de draak met excuusvideo Dotan

,,Ik heb daar achteraf veel spijt van. Ik schaam me heel erg voor de dingen die niet helemaal eerlijk en helemaal waar waren'', aldus Teeuwen met een bedrukt gezicht en in traag tempo. Vervolgens haalt hij een (fictief) verhaal aan dat zogenaamd niet waar blijkt te zijn. ,,Ik ben met een groep reumapatiënten in een busje naar de Euromast gegaan om ze daar de dag van hun leven te bezorgen. Er was geen busje en ze hadden ook geen reuma. Ik was helemaal alleen.''

Volgens Teeuwen, die naar eigen zeggen wil overkomen als iemand met een sociaal hart, is de video opgenomen in februari vorig jaar en komt hij er nu mee naar buiten omdat 'de tijd er rijp voor is'. Ook zegt hij dat er een video klaar ligt waarin hij zich verontschuldigt voor de onoprechtheid van dit filmpje met de titel 'Schone lei'. ,,Ik heb het gevoel dat ik terecht ben gekomen in een spiraal van excuusvideo's waarin de ene video een excuus uitlokt.'' Met tranen in zijn ogen: ,,Ik ben bang dat ik de rest van mijn leven bezig zal zijn mijn excuses aan te bieden.''

Hij sluit af met de woorden dat hij net zo lang doorgaat met excuses aanbieden tot zijn publiek hem weer omarmt. ,,Dan hoop ik maar dat niet te veel journalisten in mijn verleden gaan graven. Als ze dat wel doen, dan bied ik nu al mijn excuses aan.''

Naïef

Dotan is sinds zaterdag het gesprek van de dag nadat uit onderzoek van De Volkskrant bleek dat hij zijn artiestenloopbaan de afgelopen jaren een boost gaf met hulp van tientallen nepaccounts op sociale media. ,,Ik geef toe dat ik aan het begin van mijn carrière hulp heb ingeschakeld van een aantal profielen en kanalen. Daar heb ik achteraf veel spijt van. Wat ik en mijn team deden was dom en naïef'', reageerde hij gistermiddag.

Aan tafel in RTL Late Night vertelde hij dat hij hoopt dat er nog toekomst zit in zijn carrière. ,,Ik hoop het vertrouwen stap voor stap terug te kunnen winnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu probeer de dag door te komen. Ik hoop dat ik op een gegeven moment de muziek weer kan laten spreken.'' Hij snapt dat mensen teleurgesteld zijn. ,, Er is de afgelopen dagen zo veel gezegd en zo veel gebeurd. Ik heb me zo vaak voor de kop geslagen. Ik dacht: idioot, wat heb je in godsnaam gedaan?''

De parodievideo van Teeuwen is inmiddels ruim 55.000 keer bekeken en ruim 500 keer gedeeld.