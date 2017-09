Cabaretier Paul van Vliet stopt met spelen. Hij voltooit dit najaar zijn reeks onemanshows in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daarna zal de 81-jarige theatericoon alleen nog voor incidentele voorstellingen het podium op gaan, zo maakte de schouwburg bekend.

In totaal zal Van Vliet zijn voorstelling Alleen op zondag nog zes maal spelen. De laatste keer is op zondag 10 december. De kaartverkoop voor deze laatste serie is zaterdag van start gegaan. De Haagse cabaretier was de afgelopen vijf jaar met Alleen op zondag 86 maal te zien, elke keer voor een uitverkochte zaal.

"Ik ben zeer trots op en blij met het grote succes van Alleen op zondag", stelt Van Vliet. "Mijn voorstellingen zijn door een groot publiek van alle leeftijden dankbaar omarmd. Een prachtig staartje van mijn carrière waar ik met volle teugen van geniet." De cabaretier blijft wel werkzaam als ambassadeur voor UNICEF.

Van Vliet begon met cabaret toen hij in de jaren vijftig in Leiden rechten studeerde. Hij speelde daarna in diverse gezelschappen en richtte in de Nieuwe Schoolstraat in Den Haag het kleine theater Pepijn op. Daarna speelde hij tientallen jaren onemanshows in binnen- en buitenland.

Volledig scherm © Roy Beusker

Typetjes

De cabaretier maakte zichzelf onsterfelijk met populaire typetjes als Majoor Kees, Baron Taets van Avezaethe en Haagse Benny. Veel liedjes van Van Vliet werden hits, zoals Meisjes van dertien, Veilig achterop bij vader op de fiets of Pappa is blijven hangen aan de sixties.