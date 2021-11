Cabaretier Ruud Smulders krijgt satirische talkshow

Olcay wordt partner van VN-organisa­tie rond vrouwen­rech­ten en geeft deel omzet aan goed doel

Olcay Gulsen is vanaf deze week officieel partner van UN Women Nederland, de vrouwenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Olcay is sinds 2020 als nationaal ambassadeur verbonden aan de jaarlijkse Orange the World-campagne, tegen geweld tegen vrouwen. Nu is ze ook als ondernemer aan UN Women verbonden en doneert ze een deel van haar omzet aan het goede doel, meldt ze in een persbericht.

10 november