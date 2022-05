Cabaretrevelatie Lisa Ostermann is bijna té veelzijdig

RecensieWie is Lisa Ostermann nou echt? Is ze de zangeres die vol vertrouwen het Amsterdamse levenslied vertolkt, terwijl het publiek de zaal binnen druppelt en - ongelooflijk maar waar - direct begint mee te zingen en klappen zodra Ostermann daar maar naar hint?

Of is ze de jonge vrouw die zelfverzekerd en lekker ondeugend de interactie met het publiek opzoekt in haar voorstelling Met z’n allen? Of misschien toch de hyperonzekere net-dertiger, die zich telkens zo verbaast over het gebrek aan enige twijfel bij haar oom Theo, rij-instructeur Danilo en een goede vriendin?

Lees ook PREMIUM De Britse eikel beloofde me binnen twintig minuten in slaap te zennen

,,Ik zit zo zorgelijk in elkaar, dat ik wel een baan moest zoeken waarin ik daar de hele tijd over kan praten. Anders zou ik niet aan werken toekomen,’’ zegt Ostermann halverwege haar overtuigende voorstelling.

Lisa Ostermann - Met z’n allen Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Cabaret



Hoe dan ook is ze veelzijdig; ongetwijfeld als mens, maar zeker ook als cabaretier. Niet voor niets veroverde ze tijdens het Leids Cabaret Festival in 2020 alle prijzen (vakjury, publieksjury, studentenjury). Haar observatievermogen is zeer scherp, blijkt in Met z’n allen. Mooi zijn de passages waarin ze dat talent weet te koppelen aan haar rimpelloze timing. Maar het allersterkst is Ostermann in haar liedteksten, die danig binnenkomen bij het publiek. Hoogtepunt van de voorstelling is een nummer over een onbedaarlijke huilbui op het toilet van Disco Dolly en hoe dat allemaal zo ver heeft kunnen komen.

Na haar glorietocht in Leiden wil Ostermann dolgraag aan het publiek tonen wat ze allemaal kan - en dat is dus nogal wat. Toch was ze gebaat geweest bij scherpere keuzes. Als ze aan het einde weer eens het contact met publiek opzoekt, om een 26-delig stappenplan door te nemen rond een extreme relatiecrisis, gelooft de zaal het allemaal wel. Daarbij legt ze haar grappen wel erg goed uit, er blijft weinig te raden over. Een volgende voorstelling kan daarom wat korter en bondiger, maar is tegelijkertijd nu al iets om naar uit te kijken.

Gezien: 9/5 Meervaart Theater Amsterdam, tournee tot en met november