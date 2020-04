Camilla en Charles na veertien dagen isolatie weer herenigd

Volgens de Daily Mail mogen de twee sinds maandag weer in dezelfde ruimtes vertoeven op hun Schotse residentie Birkhall. Eind vorige maand werd bekend dat het longvirus bij Charles was geconstateerd. Camilla werd ook getest, maar zij was niet besmet. De prins verbleef vervolgens een week lang in zelfquarantaine en zijn vrouw zonderde zich - volgens de regels van de Britse overheid - veertien dagen af.



De 71-jarige Charles kampte met ‘milde symptomen’ en voelt zich inmiddels stukken beter. Vorige week woensdag sprak de prins het volk moed in via een video op social media.