Camilla Läckberg en mentalist Henrik Fexeus over hun thrillertrilogie: ‘We vinden het zelf briljant’

Heartstop­per-ster Kit Connor komt onder druk uit de kast

Acteur Kit Connor, bekend van de populaire Netflixserie Heartstopper, heeft dinsdag op Twitter bekendgemaakt dat hij biseksueel is. De Brit, die in de serie een prille relatie heeft met een jongen, had dit naar eigen zeggen liever niet gedeeld. Eerder verliet hij Twitter omdat gebruikers hem bleven vragen of buiten de serie ook lhbti’er is.

