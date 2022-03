Camilla ontmoet ‘zichzelf’ op Internationale Vrouwendag

Camilla heeft vandaag haar jongere zelf ontmoet. De hertogin van Cambridge stond tijdens een lunch ter ere van Internationale Vrouwendag oog in oog met Emerald Fennell, de actrice die haar speelt in de Netflix-serie The Crown .

Op foto’s in Britse media is te zien hoe Camilla en ‘Camilla’ een gesprek met elkaar voeren. Fennell vond het ‘absoluut verrukkelijk’ om de echtgenote van prins Charles te hebben ontmoet, vertelde ze na afloop. ,,Ze is een heel indrukwekkend persoon.”

De actrice was van tevoren wel benieuwd hoe Camilla op haar zou reageren. Maar of ze het over The Crown hebben gehad, wil Fennell niet zeggen. ,,Ik houd het discreet.”

De Britse speelde Camilla in het derde en vierde seizoen van de serie, die zich afspelen in de periode vanaf 1964 tot en met begin jaren negentig. Welke actrice de rol op zich neemt in de laatste twee reeksen van The Crown is nog niet bekend. Fennell won vorig jaar een Oscar voor haar script van de wraakfilm Promising Young Woman.