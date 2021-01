Candy Dulfer krijgt radioshow op Sublime: ‘Twee lekkere funky en soulvolle uren’

De saxofoniste heeft er zin in. ,,Ik hou van radio en helemaal in deze tijd geeft het me veel voldoening om mensen met allerlei fantastische muziek kennis te laten maken. Ik hou van stijlen mixen, dat ga ik in dit programma ook zeker weer doen, maar funk, soul en jazz zullen altijd de rode draad zijn.”

De dj was de afgelopen jaren Music & Program Director bij Sublime. De commerciële zender richt zich op jazz, soul en pop. Het station is in grote delen van het land te horen via de ether. Ook is Sublime M te ontvangen in vrijwel alle digitale radiopakketten.