Een concertbezoeker die het zaterdag tijdens een openluchtshow in Las Vegas waagde om een drankje richting Cardi B te gooien, moest haar actie moeten bekopen met een tegenaanval van de rapper. Op filmpjes van het optreden is te zien dat de artiest geen moment twijfelde en haar microfoon hard richting de drankgooier smeet. Die werd geraakt, maar ook een vrouw die naast haar stond.



Een vrouw - het is onduidelijke welke van de twee - verklaarde bij de politie dat ze geraakt was door de microfoon op het podium. Bewijs was er genoeg met alle filmpjes die er zijn gemaakt tijdens de show van Cardi B. Op verschillende video’s, leek het erop dat de vrouw inderdaad geraakt wordt door de microfoon en niet veel later wegliep, meer het publiek in.