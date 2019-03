Carice huilde veel om einde Game of Thrones

Carice van Houten, die zeven jaar heks Melisandre speelde in Game of Thrones , huilde veel tijdens de laatste opnames. Het langverwachte laatste seizoen wordt over een paar maanden uitgezonden.

,,Het was veel moeilijker dan ik dacht. Ik huilde veel. Ik had dat niet zien aankomen - je weet dat het einde nadert en daar bereid je je op voor, maar het was toch een shock. De crew gaf een speech toen de laatste scène was opgenomen. Ik was verbaasd over hoe emotioneel ik er van werd. Het is niet alleen een rol, maar zeven jaar van je leven dat tot een einde komt’’, vertelt Carice in een interview aan het Britse tijdschrift Country and Town House.

Van Houten is gehecht aan haar personage Melisandre, een mysterieuze vrouw met twee gezichten. Ze vindt het jammer dat er niet meer van Melisandres humor in de serie is terug te zien. ,,Maar ik denk ook dat er niet zoveel te lachen is in haar leven. Uiteindelijk wil ze de wereld redden - dat is iets wat ik aan haar bewonder, al is de manier waarop ze dat wil bereiken niet bepaald mooi. Ze heeft ook een bepaalde mate van zelfverzekerdheid die ik ook vaker zou willen hebben. Maar verder hebben we niet zoveel gemeen, eigenlijk.’’

De actrice legt zich neer bij het einde zoals de makers dat hebben bedacht. ,,Het is wat het is en dat is ook hoe het zou moeten zijn’’, zegt ze in het gesprek. ,,Ik kan niet zeggen of ik het anders zou doen als ik de baas was. In een ideale wereld zou ik Samwell Tarly als koning willen en zien hoe hij over de wereld heerst, maar helaas is dat geen realiteit.’’

Volgende maand wordt het laatste seizoen van de hitserie uitgezonden door HBO.