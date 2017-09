Carice van Houten aan de appelsap op Oktoberfest

Of Carice in een bomvolle zaal met lange tafels werkelijk appelsap dronk, is de vraag van de dag onder haar fans. Gedacht wordt dat de brunette toch echt voor bier koos. ,,Appelsap schuimt niet'', schrijft iemand. Anderen grappen over haar rol als de roodharige toverkol Melisandre in Game of Thrones. ,,The beer is cold and full of happiness'' en ,,Because October is long and full of beers'', is een greep uit de reacties.